Eine Spurensuche zwischen Knöpfen und Hellebarden

„Beste Chancen“ für Aufträge im Rüstungsbereich
Heer-Beschaffungschef:
Im Jahr 1626 griffen die Bauern in Oberösterreich zu Waffen – Konstantin Ferihumer bereitet dazu eine große Ausstellung im Schlossmuseum Linz vor. Im „Krone“-Interview sagt er die Wahrheit über Hellebarden und gibt Details zu Stefan Fadinger, dem Anführer der Aufständischen, preis.
Oberösterreich 1626: Zwischen Zorn und Glauben entzündete sich ein Bauernaufstand, dessen Blutspur sich bis heute zieht – untrennbar verbunden mit dem Namen Stefan Fadinger.
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