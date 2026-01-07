Mögliche Milliardärssteuer spaltet Silicon Valley

Google-Mitgründer Page steht in der Reichen-Rangliste des Finanzdienstes Bloomberg aktuell auf dem zweiten Platz nach Musk mit einem geschätzten Vermögen von 270 Milliarden Dollar (rund 230 Milliarden Euro). Es besteht vor allem aus Aktien der Google-Mutter Alphabet. Page wohnte lange in Palo Alto, nicht weit von der Google-Zentrale in Mountain View. Nvidia-Mitgründer Huang rangiert in der Bloomberg-Liste auf Platz neun mit einem Vermögen von rund 155 Milliarden Dollar. Nvidia hat die Zentrale in Santa Clara, wo auch andere Chipkonzerne wie Intel und AMD zu Hause sind.