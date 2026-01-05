„Selbst Ägypten härter gegen radikalen Islam“

Keine Wickel: Europa muss man einfach lieb haben
„Krone“-Kommentar
Das Schicksal von Liza Ulitzka hat zuletzt ganz Österreich beschäftigt. Ihr ägyptischer Ex-Mann hat die beiden gemeinsamen Kinder nach Ägypten verschleppt. Radikalisiert hat er sich aber in Wien. Ulitzka will nun warnen.
Lisa Ulitzka hatte so etwas wie eine Bilderbuchfamilie. Ihren Mann lernte sie in Ägypten kennen. Er protestierte gegen Mubarak – später gegen die Muslimbruderschaft. Sie war als Journalistin vor Ort. Kennt die Region wie wenig andere und spricht auch Arabisch. Sie verlieben sich. Heirat. Übersiedelung nach Wien. Zwei Kinder. Erfolgreiche Zahnarztpraxis. Doch Anfang 2023 dann der Schnitt.
