„Selbst Ägypten härter gegen radikalen Islam“

Lisa Ulitzka hatte so etwas wie eine Bilderbuchfamilie. Ihren Mann lernte sie in Ägypten kennen. Er protestierte gegen Mubarak – später gegen die Muslimbruderschaft. Sie war als Journalistin vor Ort. Kennt die Region wie wenig andere und spricht auch Arabisch. Sie verlieben sich. Heirat. Übersiedelung nach Wien. Zwei Kinder. Erfolgreiche Zahnarztpraxis. Doch Anfang 2023 dann der Schnitt.