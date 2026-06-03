Patientenanwalt geht mit Politik hart ins Gericht

Immer mehr „ernstere Probleme“ bei Patienten

8700 Anfragen und Beschwerden wurden letztes Jahr an die Patientenanwaltschaft herangetragen, und „dort, wo ernstere Probleme auftauchen, nimmt unsere Arbeit zu.“ Jelinek zählt auf: „exorbitante“ Wartezeiten bei Operationen, zu wenige Pflegeplätze, was für Patienten „ein ständiges Hin und Her zwischen Heim und Spital“ bedeute, eine krasse Unterversorgung im kinderärztlichen Bereich und in der Psychiatrie sowie die Ignoranz gegenüber ME/CFS: „Patienten haben keine Versorgung, keine Absicherung. In der PVA gibt es sogar Ärzte, die die Krankheit einfach leugnen. In der Politik gibt es nur ein biss’l ein Problembewusstsein.“