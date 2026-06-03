Wiener Hafen: Erfolgreich auf neuen (alten) Ufern

Herausforderungen auf Land und Wasser

Viele Anlieferungen im Container-Terminal, eine Tochter des Hafens, kommen per Schiene. Bis zu 130 Züge können pro Woche abgefertigt werden, führte die Hafen-Geschäftsführerin weiter an. Sie sah auch Herausforderungen in der Zukunft. Etwa die Gleisbauarbeiten in Deutschland und die sinkenden Pegelstände der Donau.