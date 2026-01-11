Fußball oder Yoga – welche Sportart passt zu mir?

Jetzt LIVE: Der Slalom der Herren in Adelboden
Ski-Weltcup im Ticker
Zwei Drittel der Österreicher schaffen es nicht, 150 Minuten Bewegung pro Woche einzuhalten. Sie gehören auch dazu? Wir helfen Ihnen, das zu ändern. Wer seine Vorlieben kennt und Freude beim Training empfindet, bleibt leichter dabei. Machen Sie den Test und finden Sie heraus, welcher Sport zu Ihnen passt.
Während der eine Motivation durch die Gruppe braucht, um den inneren Schweinehund zu überwinden, läuft der andere lieber alleine in der Natur dem Alltag davon. Sie wollen auch etwas Gutes für Ihre Gesundheit tun und Sport betreiben, wissen aber nicht so recht, welche Bewegungsform für Sie die Richtige ist?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.