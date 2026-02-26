Vorteilswelt
Motorrad-Aufsteiger

Als Knirps fuhr er im Hühnerstall, nun in der WM

Oberösterreich
26.02.2026 06:30
Rund 100 Runden pro Tag bestritt Leo Rammerstorfer in Portugal und Spanien, um sich den Feinschliff für die Saison zu holen.
Rund 100 Runden pro Tag bestritt Leo Rammerstorfer in Portugal und Spanien, um sich den Feinschliff für die Saison zu holen.(Bild: LR-Racing)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Schon als kleines Kind drehte Leo Rammerstorfer am Bauernhof die ersten Runden mit dem Motorrad. Dennoch gilt der Oberösterreicher als „Spätberufener“. Umso erfreulicher, dass der 21-Jährige ab Freitag in Thailand mit einer Honda in die Moto3-Saison starten darf.

0 Kommentare

Der Start der neuen MotoGP-Saison ab Freitag in Thailand ist gleichzeitig auch der Anfang vom Ende einer Ära, denn letztmals werden heuer von Weltmeister Marc Marquez und Co. die 1000-ccm-Prototypen gefahren.

Oberösterreich
26.02.2026 06:30
Oberösterreich

