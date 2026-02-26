„Mister Gesundheit“ Hademar Bankhofer (84) ist tot

Österreich trauert um eine prägende Persönlichkeit der Gesundheitsaufklärung: „Mister Gesundheit“ Hademar Bankhofer ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Das gab sein Sohn Hadschi Bankhofer am Donnerstag auf Instagram bekannt.
„Liebe Leute! Ganz lieben Dank für die zahlreichen Beileidswünsche. Mein Vater Prof. Hademar Bankhofer ist tatsächlich gestern um 13:45 verstorben. Friedlich lächelnd, Hand haltend mit meiner Mutter Lizzy Bankhofer“, schrieb er.
„Ganz sanft an Altersschwäche“
Bankhofer sei „ganz sanft an Altersschwäche“ gestorben. Sein Sohn betonte, sein Vater habe sich stets gewünscht, „so lange wie möglich zu leben“ – ein Wunsch, der ihm erfüllt worden sei.
In bewegenden Worten würdigte Hadschi Bankhofer das Leben und Wirken seines Vaters: „Ich behalte ihn im Herzen als Vorbild in Sachen Güte, Bescheidenheit, Freundlichkeit und Großzügigkeit. So etwas wie Hassen kannte er nicht, selbst Feinden begegnete er mit einem sanften Lächeln.“ Gerade in heutigen „Hate-Zeiten“ sei er ihm ein großes Vorbild in Zufriedenheit und Güte.
Bekanntester Gesundheitsexperte
Hademar Bankhofer galt über Jahrzehnte als einer der bekanntesten Gesundheitsexperten im deutschsprachigen Raum. Mit zahlreichen Publikationen, TV-Auftritten und Vorträgen prägte er das Bewusstsein für Prävention, Naturheilkunde und einen bewussten Lebensstil. Für viele war er nicht nur Ratgeber, sondern Vertrauensperson.
„Er war ein guter Vater, ich werde mich bemühen, auch immer einer zu sein“, so sein Sohn abschließend.
Der 1941 in Klosterneuburg geborene Gesundheits-Experte studierte an der Universität Wien Jus, Publizistik, Philosophie und Germanistik, allerdings ohne Abschluss. Er war Reporter bei verschiedenen Wochen- und Tageszeitungen sowie stellvertretender Chefredakteur einer Wiener Wochenzeitung. In einer Phase, in der er selbst mit seinem Lebensstil haderte, lernte er seinen späteren Lehrer, den mehrfachen Radrenn-Meister Ferry Dusika, kennen. Durch ihn fand Bankhofer zum Thema Gesundheit. Noch während seines Studiums fuhr er in seiner Freizeit mit dem Motorrad von Bauernhof zu Bauernhof und sammelte Rezepte, die er 1972 unter dem Titel „Hexenschuß und Heiserkeit“ publizierte. Gemeinsam mit dem Ex-Radrennfahrer schrieb er schließlich das Buch „Dicke essen zu viel“.
Auch das deutsche und österreichische Fernsehen sowie Tages- und Wochenzeitungen wurden bald auf Bankhofer und seine Gesundheitsthemen aufmerksam: Der Medizinjournalist und Ernährungsexperte begann Anfang 1985 auf Einladung von Walter Schiejok eine Gesundheitsleiste in der Sendereihe „WIR“. Parallel veröffentlichte Bankhofer Bücher, hielt Vorträge und schrieb für Zeitungen.
Ab 2006 präsentierte er jeden Donnerstag die Gesundheitssendung „Die gesunde halbe Stunde“ im ORF-Spartenkanal TW1. Auf Radio Wien gab er jeden Mittwoch Tipps für ein gesünderes Leben in „Wohlfühlen leicht gemacht“. Später moderierte er wöchentlich das Fernsehmagazin „Gut geht‘s“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.