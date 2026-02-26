„Mister Gesundheit“ Hademar Bankhofer (84) ist tot

Der 1941 in Klosterneuburg geborene Gesundheits-Experte studierte an der Universität Wien Jus, Publizistik, Philosophie und Germanistik, allerdings ohne Abschluss. Er war Reporter bei verschiedenen Wochen- und Tageszeitungen sowie stellvertretender Chefredakteur einer Wiener Wochenzeitung. In einer Phase, in der er selbst mit seinem Lebensstil haderte, lernte er seinen späteren Lehrer, den mehrfachen Radrenn-Meister Ferry Dusika, kennen. Durch ihn fand Bankhofer zum Thema Gesundheit. Noch während seines Studiums fuhr er in seiner Freizeit mit dem Motorrad von Bauernhof zu Bauernhof und sammelte Rezepte, die er 1972 unter dem Titel „Hexenschuß und Heiserkeit“ publizierte. Gemeinsam mit dem Ex-Radrennfahrer schrieb er schließlich das Buch „Dicke essen zu viel“.