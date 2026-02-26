ÖSV-Adler: „Skispringen kann ein Hundling sein“

Große Sprünge hat er sich vorgenommen, aber im Kampf auch um den Skiflug-Weltcup hält er Domen Prevc für schwer schlagbar. „Da muss schon ein Wunder passieren.“ Wenn ihm noch einmal ein Podest gelänge, dann wäre das schon okay. „Die Saison ist nun einfach einmal eine schwierigere, aus der werde ich was lernen müssen“, weiß Kraft. Gesamtleader Domen Prevc hat nicht weniger als 625 Zähler Vorsprung auf seinen ersten Verfolger, den Japaner Ryoyu Kobayashi. Bester Österreicher ist Daniel Tschofenig als Fünfter.