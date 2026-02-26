Nach Olympia-Tränen folgten Familien-Freuden

Die Olympischen Spiele haben für Ski-Ass Wendy Holdener mit Tränen geendet. Umso schöner, dass die Schweizerin anschließend im Kreise ihrer Liebsten neue Kraft schöpfen und dabei auch das neueste Mitglied der Familie willkommen heißen durfte.
„Willkommen auf der Welt, kleiner Sonnenschein“, schreibt Holdener auf Instagram zu einem Foto, auf dem sie mit einem Baby zu sehen ist. Dabei handelt es sich um Sophia, die wenige Tage alte Tochter ihres älteren Bruders Steve und seiner Frau Polly.
Ein Moment, den Holdener sichtlich genießt. „So stolz, deine Tante zu sein“, fügt sie dem Instagram-Post noch bei. Momente, die ihr sicher helfen, die dramatischen Olympia-Auftritte zu vergessen, die hinter ihr liegen.
Bittere Olympia-Erfahrung
Denn die Technik-Spezialistin war in Cortina nicht vom Glück verfolgt. Das erhoffte Edelmetall blieb aus – stattdessen gab es im Slalom den undankbaren vierten Platz. „Am Schluss habe ich alles probiert – umso bitterer ist der vierte Rang“, erklärte die Schweizerin nach dem Rennen unter Tränen.
Die kleine Sophia und genügend Zeit bei der Familie werden nun dabei helfen, die Tränen endgültig zu trocknen und neue Kraft zu schöpfen. Weiter geht es für Holdener erst Mitte März in Aare.
