Fahranfänger krachte auf A12 gegen bremsenden Lkw

Spektakulärer Unfall Mittwochabend auf der Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Ein 17-jähriger Einheimischer krachte mit seinem Wagen gegen einen bremsenden Lkw und erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Am Auto entstand Totalschaden – im Abendverkehr kam es zu Behinderungen. Doch dies war nicht der einzige Unfall auf der A12.
Ereignet hat sich der spektakuläre Unfall gegen 18 Uhr auf der A12 bei Terfens im Bezirk Schwaz. Ein 26-jähriger Einheimischer war mit einem Lkw in Fahrtrichtung Innsbruck unterwegs, als er aufgrund von Staubildung abbremsen musste. Der nachfolgende Fahranfänger dürfte dies zu spät bemerkt haben und krachte mit seinem Pkw gegen den Lastwagen.
Der Lenker erlitt Verletzungen, er wurde vor Ort erstversorgt und anschließend mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Hall eingeliefert.
Die Polizei
Gegen Mittelleitschiene geschleudert
„Durch den Aufprall drehte sich der Pkw um die eigene Achse und prallte schließlich gegen die Mittelleitschiene. Der Lenker erlitt Verletzungen, er wurde vor Ort erstversorgt und anschließend mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Hall eingeliefert“, berichtet die Polizei.
Am Auto entstand Totalschaden, es musste von einer Abschleppfirma abtransportiert werden. Auch der Lkw sei beschädigt worden.
Auffahrunfall mit fünf beteiligten Autos
Bereits eine Stunde zuvor hatte es auf der A12 bei Volders (Bezirk Innsbruck-Land) gekracht. Es kam laut Polizei zu einem Auffahrunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Es gab drei Verletzte, vier Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.