Schock für 17-Jährigen

Fahranfänger krachte auf A12 gegen bremsenden Lkw

Tirol
26.02.2026 08:00
Das Auto wurde gegen die Mittelleitschiene geschleudert.
Das Auto wurde gegen die Mittelleitschiene geschleudert.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Spektakulärer Unfall Mittwochabend auf der Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Ein 17-jähriger Einheimischer krachte mit seinem Wagen gegen einen bremsenden Lkw und erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Am Auto entstand Totalschaden – im Abendverkehr kam es zu Behinderungen. Doch dies war nicht der einzige Unfall auf der A12.

Ereignet hat sich der spektakuläre Unfall gegen 18 Uhr auf der A12 bei Terfens im Bezirk Schwaz. Ein 26-jähriger Einheimischer war mit einem Lkw in Fahrtrichtung Innsbruck unterwegs, als er aufgrund von Staubildung abbremsen musste. Der nachfolgende Fahranfänger dürfte dies zu spät bemerkt haben und krachte mit seinem Pkw gegen den Lastwagen.

Zitat Icon

Der Lenker erlitt Verletzungen, er wurde vor Ort erstversorgt und anschließend mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Hall eingeliefert.

Die Polizei

Gegen Mittelleitschiene geschleudert
„Durch den Aufprall drehte sich der Pkw um die eigene Achse und prallte schließlich gegen die Mittelleitschiene. Der Lenker erlitt Verletzungen, er wurde vor Ort erstversorgt und anschließend mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Hall eingeliefert“, berichtet die Polizei.

Am Auto entstand Totalschaden, es musste von einer Abschleppfirma abtransportiert werden. Auch der Lkw sei beschädigt worden.

Auffahrunfall mit fünf beteiligten Autos
Bereits eine Stunde zuvor hatte es auf der A12 bei Volders (Bezirk Innsbruck-Land) gekracht. Es kam laut Polizei zu einem Auffahrunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Es gab drei Verletzte, vier Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Tirol
26.02.2026 08:00
