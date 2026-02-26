Fahranfänger krachte auf A12 gegen bremsenden Lkw

Ereignet hat sich der spektakuläre Unfall gegen 18 Uhr auf der A12 bei Terfens im Bezirk Schwaz. Ein 26-jähriger Einheimischer war mit einem Lkw in Fahrtrichtung Innsbruck unterwegs, als er aufgrund von Staubildung abbremsen musste. Der nachfolgende Fahranfänger dürfte dies zu spät bemerkt haben und krachte mit seinem Pkw gegen den Lastwagen.