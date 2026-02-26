Plötzlich steckte Auto „kopfüber“ in einem Erdloch

Kurioser und aufwendiger Einsatz für die Feuerwehr in Hollabrunn (Niederösterreich): Weil eine Kellerröhre eingestürzt ist, wurde ein darüber abgestellter Pkw plötzlich „verschluckt“. Die Bergung war äußerst kompliziert.
Nur mehr die beiden Hinterreifen des Mercedes hatten noch Kontakt mit der Fahrbahn, der Rest des Fahrzeugs steckte mit der Front nach unten in einem Erdloch. Es war ein äußerst kurioser Anblick, der Dienstagvormittag in der Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn, eine der größten ihrer Art, zu sehen war.
Weitere Untersuchungen laufen
Warum die Kellerröhre eingestürzt ist, ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen. Aufgrund der unsicheren Bodenverhältnisse fand die Bergung des Pkw unter starker Einbindung der Behörde statt. Weil ein Kran keinen Platz hatte, wurde das Fahrzeug mittels Teleskoplader vorsichtig angehoben und zurückgezogen. Danach wurde die betroffene Örtlichkeit in der Kellergasse behördlich abgesperrt. Weitere Untersuchungen sind im Laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.