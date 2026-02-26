Plötzlich steckte Auto „kopfüber“ in einem Erdloch

Nur mehr die beiden Hinterreifen des Mercedes hatten noch Kontakt mit der Fahrbahn, der Rest des Fahrzeugs steckte mit der Front nach unten in einem Erdloch. Es war ein äußerst kurioser Anblick, der Dienstagvormittag in der Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn, eine der größten ihrer Art, zu sehen war.