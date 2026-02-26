Promi-Wirt brutal überfallen: Räuber geht ins Netz

„Ich hätte tot sein können“ – so Gastronom Tom Soete damals körperlich wie auch psychisch gezeichnet im „Krone“-Gespräch, wenige Stunden nach dem brutalen Überfall. Ein Horrorerlebnis, das der Kollerwirt wohl nie wieder vergessen wird können. Rückblick: Zwei voll maskierte Täter standen in den Morgenstunden des 11. August in seinem Wohnbereich über dem Lokal plötzlich vor ihm und schlugen mit Hammer und Brechstange auf ihn ein.