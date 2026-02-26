Promi-Wirt brutal überfallen: Räuber geht ins Netz

So „schummelt“ Wien im Streit um die Gastpatienten
NÖ wehrt sich
Horror-Home-Invasion im August 2024 in Tanzenberg in Kärnten: Mit Hammer und Brechstange schlugen maskierte Räuber auf den Kollerwirt Tom Soete ein. Ein Täter ging wenig später in Belgien ins Netz – nun sitzt auch sein mutmaßlicher Komplize in Klagenfurt in der Zelle.
„Ich hätte tot sein können“ – so Gastronom Tom Soete damals körperlich wie auch psychisch gezeichnet im „Krone“-Gespräch, wenige Stunden nach dem brutalen Überfall. Ein Horrorerlebnis, das der Kollerwirt wohl nie wieder vergessen wird können. Rückblick: Zwei voll maskierte Täter standen in den Morgenstunden des 11. August in seinem Wohnbereich über dem Lokal plötzlich vor ihm und schlugen mit Hammer und Brechstange auf ihn ein.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.