Warum unsere sportlichen Vorhaben so oft scheitern

Regelmäßige Bewegung tut Körper und Psyche gut und steigert nachweislich die Lebensqualität. Trotzdem bewegen wir uns immer weniger: Laut Weltgesundheitsorganisation ist die körperliche Aktivität weltweit zwischen 2010 und 2022 zurückgegangen. Dabei mangelt es nicht am guten Willen. Rund 78 Prozent der Menschen geben an, Sport treiben zu wollen. Doch fast die Hälfte von ihnen (46 Prozent) setzt diesen Vorsatz am Ende nicht um. Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Aber woran liegt das?