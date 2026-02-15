Warum unsere sportlichen Vorhaben so oft scheitern

Sport ist bekanntermaßen gesund, und trotzdem kneifen wir oftmals genau dann, wenn es ernst wird: Die zuvor gefassten Pläne werden begraben und der Couch gegenüber Fitnessstudio, Laufschuhen und Yogamatte der Vorzug gegeben. Aber warum ist das so? Eine aktuelle Studie hat sich dieser Frage angenommen und zeigt, welche Denkfallen uns dabei immer wieder ausbremsen.
Regelmäßige Bewegung tut Körper und Psyche gut und steigert nachweislich die Lebensqualität. Trotzdem bewegen wir uns immer weniger: Laut Weltgesundheitsorganisation ist die körperliche Aktivität weltweit zwischen 2010 und 2022 zurückgegangen. Dabei mangelt es nicht am guten Willen. Rund 78 Prozent der Menschen geben an, Sport treiben zu wollen. Doch fast die Hälfte von ihnen (46 Prozent) setzt diesen Vorsatz am Ende nicht um. Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Aber woran liegt das?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.