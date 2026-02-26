So „schummelt“ Wien im Streit um die Gastpatienten

Der Gastpatienten-Streit mit Niederösterreich, den Hacker aus niederösterreichischer Sicht angezettelt hat, legt an Härte zu. Denn in der Bundeshauptstadt stellt man die Situation so dar, als verlasse sich Niederösterreich bei der Behandlung kranker Landsleute „in einem extrem hohen Ausmaß“ auf Wien, und versucht sogar, diese Behauptung mit Datenmaterial zu untermauern. Doch halten Hackers Zahlen einer Überprüfung stand?