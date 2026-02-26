60-Jähriger bei Forstarbeiten tödlich verletzt

Nächstes tragisches Unglück bei Waldarbeiten: Ein 60-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag bei Forstarbeiten in Weiz (Steiermark) ums Leben gekommen. Er wurde von einem Baum- beziehungsweise Wurzelstock erfasst und tödlich verletzt.
Gegen 13 Uhr begann der 60-Jährige in einem Waldstück nahe seinem Wohnhaus im oststeirischen Weiz in starker Hanglage mit dem Aufarbeiten von umgestürzten und abgebrochenen Bäumen. Beim Durchtrennen eines großen, bereits talwärts liegenden und entwurzelten Baumes ereignete sich das Unglück.
Der Baum- beziehungsweise Wurzelstock schnellte plötzlich hoch und riss den Mann rund 20 Meter den steilen Hang hinunter. Dabei wurde das Opfer vom Wurzelstock erschlagen.
Jede Hilfe kam zu spät
Die alarmierten Einsatzkräfte des Roten Kreuzes konnten beim Eintreffen nur noch den Tod des 60-Jährigen feststellen. Die Erhebungen der Polizei ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.
Zur Betreuung der Angehörigen wurde ein Kriseninterventionsteam (KIT) angefordert, das noch vor Ort die psychologische Unterstützung übernahm.
