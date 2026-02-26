60-Jähriger bei Forstarbeiten tödlich verletzt

Gegen 13 Uhr begann der 60-Jährige in einem Waldstück nahe seinem Wohnhaus im oststeirischen Weiz in starker Hanglage mit dem Aufarbeiten von umgestürzten und abgebrochenen Bäumen. Beim Durchtrennen eines großen, bereits talwärts liegenden und entwurzelten Baumes ereignete sich das Unglück.