Stallone begeistert mit alten „Rocky“-Aufnahmen

In dem Retro-Video beschwert sich Stallone nach ein paar Schlägen bei seinem Co-Star: „Also, ich bin ein bisschen verletzt. Du hast mich mit den Hieben erwischt.“ In einer weiteren Probeszene sagt er zu Weathers, dass sie die Kampfsequenz näher an den Rand des Rings verschieben sollten, weil „ich in die Seile fliegen und mich beim Fallen mit der Hand daran festhalten will“. Um danach zu witzeln: „Diese Seile sind wie Gitarrensaiten.“