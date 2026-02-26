Stallone begeistert mit alten „Rocky“-Aufnahmen

„Das Drehbuch habe ich in dreieinhalb Tagen geschrieben, aber die körperliche Vorbereitung dauerte Monate.“ In diesen 50 Jahre alten Aufnahmen wird Schlag auf Schlag Hollywood-Historie geschrieben. Sylvester Stallone begeisterte seine Followers auf Instagram mit einem Insider-Video vom „Rocky“-Set aus dem Jahr 1976.
Es zeigt, wie viel harte Arbeit es erforderte, dass die Kampfszenen so echt wie möglich rüberkommen – die Basis des späteren Welterfolgs.
„Stundenlang“ geprobt
Auf den teilweise etwas unscharfen Szenen steht Sly mit dem „Apollo Creed“-Darsteller Carl Weathers im Ring und arbeitet die gemeinsame Boxchoreografie aus. Immer wieder geht er zu Boden oder hängt nach angedeuteten Boxhieben seines Gegenübers in den Seilen.
Sehen Sie hier das Posting von Sylvester Stallone:
Der 79-Jährige schrieb dazu: „Bevor Rocky im Film in den Ring stieg, haben wir so etwas vorher stundenlang durchexerziert.“
„Nichts daran war Zufall“
Bei der Choreografie ging es darum, durch ständige Wiederholungen das richtige Timing hinzubekommen. „Treffer einstecken und wieder aufstehen, nichts daran war Zufall“, fügte er hinzu. „Wenn es authentisch rüberkommen soll, musst du es durchleben.“
In dem Retro-Video beschwert sich Stallone nach ein paar Schlägen bei seinem Co-Star: „Also, ich bin ein bisschen verletzt. Du hast mich mit den Hieben erwischt.“ In einer weiteren Probeszene sagt er zu Weathers, dass sie die Kampfsequenz näher an den Rand des Rings verschieben sollten, weil „ich in die Seile fliegen und mich beim Fallen mit der Hand daran festhalten will“. Um danach zu witzeln: „Diese Seile sind wie Gitarrensaiten.“
Stallone erklärt dann, dass die Kamera tief positioniert werden solle, um Rocky aus der Perspektive vom Boden aus zu zeigen. „Wenn er aufsteht, läutet die Glocke und Carl hebt die Hand.“
„Schlag mich! Schlag mich!“
Stallone weist Weathers immer wieder an, welche Links-Rechts-Kombinationen er setzen solle und scherzt: „Schlag mich! Schlag mich! Ich liebe es!“ – bevor er schließlich selbst ein paar Treffer landet und die beiden lachend zu Boden gehen.
In den Kommentaren erhielt Stallone viel Lob von Fans für seinen Einsatz bei seiner ersten Rolle, darunter auch vom Komiker David Spade, der schrieb: „Very cool.“
