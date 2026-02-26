Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Treffer einstecken“

Stallone begeistert mit alten „Rocky“-Aufnahmen

Society International
26.02.2026 07:42
Sylvester Stallone sorgte bei seinen Fans mit alten Aufnahmen von den Probekämpfen zu „Rocky“ ...
Sylvester Stallone sorgte bei seinen Fans mit alten Aufnahmen von den Probekämpfen zu „Rocky“ für Begeisterung.(Bild: mptv / picturedesk.com)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Das Drehbuch habe ich in dreieinhalb Tagen geschrieben, aber die körperliche Vorbereitung dauerte Monate.“ In diesen 50 Jahre alten Aufnahmen wird Schlag auf Schlag Hollywood-Historie geschrieben. Sylvester Stallone begeisterte seine Followers auf Instagram mit einem Insider-Video vom „Rocky“-Set aus dem Jahr 1976. 

0 Kommentare

Es zeigt, wie viel harte Arbeit es erforderte, dass die Kampfszenen so echt wie möglich rüberkommen – die Basis des späteren Welterfolgs.

„Stundenlang“ geprobt
Auf den teilweise etwas unscharfen Szenen steht Sly mit dem „Apollo Creed“-Darsteller Carl Weathers im Ring und arbeitet die gemeinsame Boxchoreografie aus. Immer wieder geht er zu Boden oder hängt nach angedeuteten Boxhieben seines Gegenübers in den Seilen.

Sehen Sie hier das Posting von Sylvester Stallone:

Der 79-Jährige schrieb dazu: „Bevor Rocky im Film in den Ring stieg, haben wir so etwas vorher stundenlang durchexerziert.“

„Nichts daran war Zufall“
Bei der Choreografie ging es darum, durch ständige Wiederholungen das richtige Timing hinzubekommen. „Treffer einstecken und wieder aufstehen, nichts daran war Zufall“, fügte er hinzu. „Wenn es authentisch rüberkommen soll, musst du es durchleben.“

In dem Retro-Video beschwert sich Stallone nach ein paar Schlägen bei seinem Co-Star: „Also, ich bin ein bisschen verletzt. Du hast mich mit den Hieben erwischt.“ In einer weiteren Probeszene sagt er zu Weathers, dass sie die Kampfsequenz näher an den Rand des Rings verschieben sollten, weil „ich in die Seile fliegen und mich beim Fallen mit der Hand daran festhalten will“. Um danach zu witzeln: „Diese Seile sind wie Gitarrensaiten.“

Stallone erklärt dann, dass die Kamera tief positioniert werden solle, um Rocky aus der Perspektive vom Boden aus zu zeigen. „Wenn er aufsteht, läutet die Glocke und Carl hebt die Hand.“

„Schlag mich! Schlag mich!“
Stallone weist Weathers immer wieder an, welche Links-Rechts-Kombinationen er setzen solle und scherzt: „Schlag mich! Schlag mich! Ich liebe es!“ – bevor er schließlich selbst ein paar Treffer landet und die beiden lachend zu Boden gehen.

Lesen Sie auch:
Zum Verwechseln ähnlich: Anthony Ippolito (li.) und Sylvester Stallone.
Drehstart für Film-Bio
Jungstar spielt Stallone: Das ist der neue „Rocky“
22.10.2025
„Immer härter pushen“
Sylvester Stallone begeistert Fans mit Mega-Muckis
21.01.2026

In den Kommentaren erhielt Stallone viel Lob von Fans für seinen Einsatz bei seiner ersten Rolle, darunter auch vom Komiker David Spade, der schrieb: „Very cool.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
26.02.2026 07:42
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
187.828 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
142.349 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
138.371 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2622 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
864 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Außenpolitik
Selenskyj fordert konkretes EU-Beitrittsdatum
834 mal kommentiert
Wolodymyr Selenskyj wandte sich am vierten Jahrestag des Ukraine-Krieges mit einer ...
Mehr Society International
„Treffer einstecken“
Stallone begeistert mit alten „Rocky“-Aufnahmen
„Beste Entscheidung“
Darum hat Chris Hemsworth den USA Rücken gekehrt
Fiese Lästereien
„Katze“ sortierte nach Abnehmerfolg Freunde aus
„Zahlte Ausbildung“
Fremder half Jessie Buckley zu Karrierebeginn
„Dann bin ich weg“
Kate Hudson macht nach einer Abfuhr kurzen Prozess
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf