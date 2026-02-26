Britneys Brüste hüpfen beim Tanzen aus Spitzenbody

Vorteilswelt
Britney Spears wirbelt in ihrem neuesten Instagram-Tanzvideo so wild herum, dass der knappe ...
Britney Spears wirbelt in ihrem neuesten Instagram-Tanzvideo so wild herum, dass der knappe Spitzenbody einfach nicht an Ort und Stelle bleiben will.(Bild: instagram.com/britneyspears)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Britney Spears‘ schräge Tanzeinlagen sind längst legendär. Beim Herumwirbeln im knappen Spitzenbody hat es die Sängerin jetzt aber fast zu wild getrieben. Denn schwups, immer wieder hüpften ihre Brüste aus dem sexy Einteiler ... 

0 Kommentare

Britneys aktuelles Tanzvideo steht wohl ganz im Zeichen ihres berühmtesten Songtitels „... ups, sie hat es schon wieder getan“. Denn in regelmäßigen Abständen zeigt sich die ehemalige „Pop-Prinzessin“ beim wilden Herumhüpfen, Drehen und Popo-Wackeln auf Instagram. Und je knapper der Look, desto größer die „Blitzer“-Gefahr!

Mit Herzchen zensiert
So kam es dieses Mal, wie es kommen musste: Denn Spears zeigte ihre wildesten Pirouetten ausgerechnet in einem Body, der vorne und hinten ohnehin schon recht knapp bemessen war. Dass da das Hoppala nicht lange auf sich warten ließ, versteht sich fast von selbst.

Wie wild wirbelte Britney Spears durch ihr Esszimmer. Dass da das Outfit nicht hält, versteht ...
Wie wild wirbelte Britney Spears durch ihr Esszimmer. Dass da das Outfit nicht hält, versteht sich fast von selbst ...(Bild: instagram.com/britneyspears)
Ups, und schon ist es wieder passiert!
Ups, und schon ist es wieder passiert!(Bild: instagram.com/britneyspears)

Doch Britney kümmerte es nicht, dass stellenweise ihr Busen aus dem zarten Stoff schlüpfte. Im Gegenteil! Die 44-Jährige wirbelte munter weiter durch ihr Esszimmer, stellte den Clip am Ende sogar online, zensierte aber immerhin die pikanten Stellen mit kleinen Herzchen-Stickern.

Will sich nichts mehr vorschreiben lassen
Spears beweist damit wieder einmal, dass sie nach der 13 Jahre langen Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears nun einfach tut, was sie will. Und was ihr sichtlich Spaß macht.

Auch hintenrum war der lila Spitzenbody recht knapp bemessen. Doch Britney Spears kümmert das ...
Auch hintenrum war der lila Spitzenbody recht knapp bemessen. Doch Britney Spears kümmert das nicht, sie tanzt einfach munter weiter.(Bild: instagram.com/britneyspears)

Erst kürzlich rechnete die Sängerin zudem mit ihrer Familie ab, schrieb auf Instagram: „Ich habe unglaubliches Glück, überhaupt noch am Leben zu sein – bei der Art, wie meine Familie mich einmal in meinem Leben behandelt hat, und jetzt habe ich Angst vor ihnen.“

Schwere Vorwürfe 
Die Sängerin war im Jahr 2008 unter die Vormundschaft ihres Vaters gestellt worden. Dazu war es gekommen, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war.

Lesen Sie auch:
Britney Spears rechnete auf Instagram mit ihrer Familie ab und schrieb: „Ich bin froh, noch am ...
Knallharte Abrechnung
Britney Spears: „Habe Angst vor meiner Familie“
05.02.2026
Mega-Deal!
Spears verkauft Musik-Rechte für 200 Mio. Dollar
11.02.2026

Die Vormundschaft endete erst im November 2021 – also nach 13 Jahren und nach langem juristischen Tauziehen. In aufsehenerregenden Anhörungen warf sie ihrem Vater und Betreuern vor, sie kontrolliert und sich an ihr bereichert zu haben.

Society International
26.02.2026 08:17
