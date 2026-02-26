Berlin schmeckt!

Von der „Spionage“ zum Currywurst-Genuss

Später öffnet der Friedrichstadtpalast, der zu begeistern weiß, seine Türen für mich. „Blinded by Delight“ (Vom Glück geblendet) heißt die große, atemberaubende Show auf der größten Theaterbühne der Welt, auf der es auch ein riesiges Wasserbecken gibt. Sänger, Tänzer und Akrobaten entführen in eine bunte Welt der Träume. Den Abschluss der Revue bildet die berühmte Kickline, eine synchrone Tanzformation, bei der Tänzerinnen in einer Reihe stehen und ihre Beine präzise, oft bis auf Augenhöhe, in die Luft werfen. Wirklich beeindruckend!