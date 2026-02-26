Berlin schmeckt!

Zwischen Currywurst und Kultur: Entdecken Sie mit uns die deutsche Bundeshauptstadt, die mit lebendiger Geschichte, imposanten Museen und vielfältigen Gaumenfreuden zu begeistern weiß!
Potsdamer Platz. Dort, wo Karin Bischoff und ich stehen, befand sich einst vier Meter hoher Beton: die Berliner Mauer. Den Mauerfall hat die Stadtführerin 1989 hier selbst miterlebt: „Es war ein überwältigender Moment.“ Heute spaziert man zwischen dem früheren Westen und Osten einfach hin und her, nur eine gepflasterte Linie im Boden erinnert an die frühere Trennung. Vormittags bin ich in Berlin angekommen. Eine Stadt, die nicht geschniegelt ist, aber mit ihrem unangepassten Charme, kultureller Vielfalt sowie urbaner Weite beeindruckt.
Von Wien aus fliegt derzeit nur die AUA direkt nach Berlin, zusätzliche Kapazitäten wären wünschenswert. Mit der Berlin Welcome Card Museumsinsel in der Tasche bin ich direkt vom Flughafen mit der S-Bahn zum Alexanderplatz und weiter zu meinem Hotel gefahren. 72 Stunden kann man mit dem Ticket alle Öffis nutzen, genießt freien Eintritt in die Museen auf der Museumsinsel und erhält überdies Ermäßigungen bei vielen Sehenswürdigkeiten.
Karin und ich gehen weiter, halten kurz am Stelenfeld inne, das an die ermordeten Juden Europas während der Zeit des Nationalsozialismus erinnert. Dann sehen wir die eindrucksvolle Glaskuppel des Deutschen Bundestags, die ebenfalls einen Besuch lohnt. Pünktlich zum winterlichen Sonnenuntergang erreichen wir das Brandenburger Tor, das ab 1806 einige Jahre „oben ohne“ – also ohne Quadriga – auskommen musste, weil Napoleon sie gestohlen hatte. Danach dürfen wir als Nicht-Gäste einen Blick in die Lobby des berühmten Hotel Adlon werfen.
Letzte Station: das Stadtschloss. Es wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt und 1950 von der DDR-Führung gesprengt, um den Palast der Republik zu bauen. Ab 2013 wurde es als Humboldt Forum mit teils rekonstruierter historischer Fassade neu aufgebaut und ist heute zentrales Kultur- und Museumsgebäude der Stadt. Ich danke Karin für die spannenden Einblicke und folge meinem Hunger zum Gendarmenmarkt, wo der Deutsche und der Französische Dom wie Zwillinge nebeneinanderstehen. Im Restaurant Lutter und Wegner wartet mein Abendessen. Sauerbraten, der nicht nur laut Speisekarte ausgezeichnet mundet.
Von der „Spionage“ zum Currywurst-Genuss
Später öffnet der Friedrichstadtpalast, der zu begeistern weiß, seine Türen für mich. „Blinded by Delight“ (Vom Glück geblendet) heißt die große, atemberaubende Show auf der größten Theaterbühne der Welt, auf der es auch ein riesiges Wasserbecken gibt. Sänger, Tänzer und Akrobaten entführen in eine bunte Welt der Träume. Den Abschluss der Revue bildet die berühmte Kickline, eine synchrone Tanzformation, bei der Tänzerinnen in einer Reihe stehen und ihre Beine präzise, oft bis auf Augenhöhe, in die Luft werfen. Wirklich beeindruckend!
Ein „geschmackvolles“ Programm hält auch mein nächster Berlin-Tag parat. Zuerst tauche ich im Deutschlandmuseum auf 1400 Quadratmetern mit allen Sinnen in 2000 Jahre deutsche Geschichte ein. Von den Germanen bis zur Wiedervereinigung, faszinierend für Groß und Klein. Anschließend begebe ich mich im Deutschen Spionagemuseum auf geheime Mission, übe mich unter anderem im Wanzensuchen.
Bus Nummer 200, mit dem man aufgrund seiner Haltestellen bei vielen Sehenswürdigkeiten quasi eine Stadtrundfahrt machen kann, bringt mich zum Zoologischen Garten. Bei Curry 36 stärke ich mich mit einer Currywurst. Die Frage der Fragen: Mit oder ohne Darm? Ohne, dafür mit Brötchen!
Eine Audienz bei der Gemahlin Echnatons
Nach einem Spaziergang über den Kurfürstendamm lockt das berühmte Kaufhaus des Westens. „Die Sechste“ ist die Etage für Genießer im KaDeWe. Austern, Champagner oder, wie für mich, Kaffee und Kuchen – hier gibt es für jeden Gaumen etwas. Mit aufgefüllten Energiereserven und der S-Bahn geht es zur Museumsinsel. Denn ich bin mit einer Dame „verabredet“, die ich bei nahezu jeder Berlin-Reise besuche: Nofretete.
Die Büste der Frau des Echnaton, erschaffen um 1300 vor Christus, ist das bekannteste Exponat des Neuen Museums. Ihr Blick, die lebendigen Farben und klar erkennbaren Details faszinieren mich immer wieder aufs Neue. Man muss sie einfach selbst sehen! Tage könnte ich hier auf der Insel verbringen. Das Pergamonmuseum ist zwar wegen Umbaus geschlossen, als Ersatz gibt es eine interessante Ausstellung inklusive eines 360-Grad-Panoramas der Stadt Pergamon.
Abends erwartet mich im wahrsten Sinne des Wortes ein Höhepunkt: der Berliner Fernsehturm! Hier genießt man nicht nur eine herrliche Aussicht. In nur rund 40 Sekunden bringt mich der Aufzug ins auf 207 Metern gelegene Restaurant Sphere by Tim Raue. Seit Juni 2025 wird das Restaurant, das sich dreht, vom deutschen Sternekoch mit einem lässig-authentischem Konzept geführt.
ALLGEMEINE AUSKÜNFTE
ANREISE
Die AUA fliegt mehrmals täglich nach Berlin. Alternativ mit dem Zug (ÖBB/DB) bzw. Flixbus oder Pkw.
HOTEL-EMPFEHLUNG
Novotel Berlin Mitte (4 Sterne), novotel.com, Preisbeispiel: 1 NF für 2 Pers. (z. B. 17. 4.) ab 186 €.
KULTURELLE TIPPS
KULINARISCHE TIPPS
Das spiegelt sich nicht nur darin wider, dass das Personal statt Hemd oder Bluse jetzt bunte T-Shirts trägt, sondern auch in Geschmack und Aufmachung der Speisen. Für mich gibt es Kürbissuppe mit Ingwer und Koriander sowie Königsberger Klopse vom Kalb mit roter Beete und Kartoffelpüree. Ein Gericht, das Raue schon Angela Merkel und Familie Obama kredenzt hat.
Nicht nur mir schmeckt es, auch meinen Tischnachbarn aus Hamburg, einem älteren Ehepaar. Ihnen hat es beim ersten Besuch so gut gefallen, dass sie nun, einige Monate später, wiedergekommen sind. Ein neu interpretierter Bananensplit bildet nicht nur den wunderbaren Abschluss meines Abendessens, sondern auch meines kulturell-kulinarischen Kurzbesuchs in der deutschen Hauptstadt.
