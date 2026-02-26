Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Psychiatrie im Fokus

Mord auf Wiener Friedhof: Jetzt geht die Angst um

Wien
26.02.2026 08:00
Porträt von Josef Poyer
Von Josef Poyer

Nach Festnahme einer erst 14-Jährigen unter Mordverdacht herrscht große Sorge vor Nachahmungstätern im Umfeld der Jugendpsychiatrie in Wien-Penzing. Behörden erklären: „Das war nicht vorhersehbar.“

0 Kommentare

„Einsperren kann man diese armen Jugendlichen vielleicht nicht, aber mehr Polizei wäre schon ein Anfang. Wir haben Angst“, erklärt eine geschockte Anrainerin beim Lokalaugenschein in der Kinder- und Jugendpsychiatrie von Wien-Penzing.

Wie berichtet, lebte die erst 14-jährige Mordverdächtige seit November in dieser Einrichtung. Nach Monaten voll psychischer Probleme und intensiver Behandlungen zog sie am Montag aber plötzlich los und stach brutalst auf die Pensionistin Andrea S. am Baumgartner Friedhof ein.

Andrea G. wurde am Baumgartner Friedhof attackiert und mit Messerstichen „hingerichtet“. Die ...
Andrea G. wurde am Baumgartner Friedhof attackiert und mit Messerstichen „hingerichtet“. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.(Bild: Zwefo)

Magistrat erklärt sich, Antrag auf U-Haft gestellt
„Wir können nicht in Kinder und Jugendliche hineinschauen“, beteuert Ingrid Pöschmann von der zuständigen MA 11. An diesem Tag sei die 14-Jährige nicht auffällig gewesen. „Es war für das Personal nicht vorhersehbar.“

Lesen Sie auch:
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Mehrere Stiche in Hals
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
23.02.2026
Neue Details
Friedhofsmord: 64-Jährige war reines Zufallsopfer
24.02.2026

Nach ihrer Einvernahme wird Jenny (Name von der Redaktion geändert) jetzt entweder in U-Haft genommen oder direkt in ein forensisch-therapeutisches Justizzentrum überstellt. Der Antrag auf U-Haft sei jedenfalls gestellt, erklärt Staatsanwältin Nina Bussek.

Idyllisch nach außen und frei zugänglich ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Penzing.
Idyllisch nach außen und frei zugänglich ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Penzing.(Bild: J.Poyer)
(Bild: J.Poyer)

Fest steht aber bereits, dass man der Einrichtung selbst wohl rechtlich keinen Vorwurf machen wird. Alle gesetzlichen Bestimmungen sollen penibel eingehalten worden sein.

„Diese Tat kann man nicht entschuldigen“
Die Klinische Psychologin Valerie Reich-Rohrwig dazu auf „Krone“-Anfrage: „Wenn psychische Erkrankungen vorliegen und elterliche Betreuung nicht ausreicht, sind therapeutische WGs notwendig. Trotz aller Unterstützung kann es zur Eskalation kommen.“

Zitat Icon

Diese Tat kann man nicht entschuldigen. Ich gehe von einer schwierigen und impulsiven Persönlichkeitsstruktur aus.

Valerie Reich-Rohrwig

Bild: Reich-Rohrwig

Strenge Kontrollen der Exekutive könnten aber trotzdem nicht schaden, meint man indes im Grätzel. Der Fokus der Ermittlungen liegt derzeit aber noch immer auf den Hintergründen zur Bluttat und (noch) nicht auf dem Umfeld …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
26.02.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Penzing
Polizei
MordAngstKinder
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 11°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
3° / 11°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
2° / 10°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
2° / 10°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
1° / 11°
Symbol wolkig
Mehr Wien
Psychiatrie im Fokus
Mord auf Wiener Friedhof: Jetzt geht die Angst um
Kammerspiele
Unerträglich perfekt: Verliebt in einen Roboter
Krone Plus Logo
NÖ wehrt sich
So „schummelt“ Wien im Streit um die Gastpatienten
Gewinnspiel
Gewinnen Sie Tickets für den Andauer Weinfrühling
Krone Plus Logo
Wienerin macht Mut
Kranke besiegte Tod und höchsten Berg Amerikas
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine