Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen San Antonio

„Spielfluss verloren!“ Pöltl-Team verpasst Sieg

US-Sport
26.02.2026 08:08
Jakob Pöltl war als Wechselspieler 28:07 Minuten auf dem Parkett dabei.
Jakob Pöltl war als Wechselspieler 28:07 Minuten auf dem Parkett dabei.(Bild: AP/Sammy Kogan)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Toronto Raptors haben am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen möglichen Sieg gegen die San Antonio Spurs aus der Hand gegeben. Jakob Pöltl lieferte beim 107:110 gegen seinen ehemaligen Club eine starke Leistung ab. Der 30-jährige Wiener bilanzierte bei seinem 25. Saisoneinsatz mit 15 Punkten, sieben Rebounds und drei Blocks sowie zwei Assists und einem Steal. Der Center war als Wechselspieler 28:07 Minuten auf dem Parkett dabei.

0 Kommentare

In einer vor der Pause ausgeglichenen Partie hatten die Kanadier nach dem Seitenwechsel das Kommando übernommen und kurz vor Ende des dritten Abschnitts 90:75 geführt. In den letzten zwölf Minuten lief dann nur mehr wenig zusammen. San Antonio drehte die Partie, obwohl sich Victor Wembanyama mit zwölf Zählern begnügen musste, und feierte den zehnten Sieg hintereinander.

Jakob Pöltl
Jakob Pöltl(Bild: APA/ERNST WEISS)

„Im Schlussviertel haben wir unseren Spielfluss verloren“, konstatierte Pöltl, der den klar besten Plus-Minus-Wert bei den Raptors aufwies. War der heimische NBA-Pionier auf dem Feld, erzielten die Kanadier 18 Punkte mehr als der Gegner. Brandon Ingram und Immanuel Quickley verbuchten je 20 Zähler für die Raptors, die am Samstag bei den Washington Wizards zu Gast sind.

Detroit gewann Duell der Conference-Leader
Im Duell der Conference-Leader setzten sich die Detroit Pistons gegen Oklahoma City Thunder mit 124:116 durch und übernahmen die Position als Nummer eins der Liga. Jalen Duren (29 Punkte, 15 Rebounds) und Cade Cunningham (29 Zähler, 13 Assists) waren die Protagonisten. Der ersatzgeschwächte Titelverteidiger wurde von Jaylin Williams (30 Punkte, elf Rebounds) angeführt.

In Denver ließen die Nuggets den Boston Celtics keine Chance und gewannen 103:84. Nikola Jokic war mit 30 Zählern der Topscorer der Gastgeber, obwohl nur elf seiner 28 Wurfversuche aus dem Spiel ihr Ziel fanden. Die Cleveland Cavaliers verloren bei den Milwaukee Bucks 116:118 und müssen vorerst auf James Harden verzichten, der sich beim Sieg gegen die New York Knicks am Dienstag den rechten Daumen gebrochen hat.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Sport
26.02.2026 08:08
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
188.015 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
142.904 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
138.869 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2637 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
869 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Außenpolitik
Selenskyj fordert konkretes EU-Beitrittsdatum
834 mal kommentiert
Wolodymyr Selenskyj wandte sich am vierten Jahrestag des Ukraine-Krieges mit einer ...
Mehr US-Sport
Gegen San Antonio
„Spielfluss verloren!“ Pöltl-Team verpasst Sieg
Bei Olympia verletzt
Auch Pittsburgh lange ohne Sidney Crosby
Wiener wurde geschont
Toronto verliert ohne Pöltl gegen Oklahoma City
Erneut beworben
Kevin Durant jagt fünfte Olympia-Goldmedaille
Sieg gegen Memphis
Historische Pleitenserie zu Ende! Kings atmen auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf