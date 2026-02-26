„Spielfluss verloren!“ Pöltl-Team verpasst Sieg

Die Toronto Raptors haben am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen möglichen Sieg gegen die San Antonio Spurs aus der Hand gegeben. Jakob Pöltl lieferte beim 107:110 gegen seinen ehemaligen Club eine starke Leistung ab. Der 30-jährige Wiener bilanzierte bei seinem 25. Saisoneinsatz mit 15 Punkten, sieben Rebounds und drei Blocks sowie zwei Assists und einem Steal. Der Center war als Wechselspieler 28:07 Minuten auf dem Parkett dabei.