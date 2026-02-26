Social Media verbieten? Das sagt die Jugend dazu

Eigenverantwortung über Traumwelt

Jugendliche sind auf soziale Kontakte angewiesen und fehlende Zugehörigkeit kann negative Folgen haben. Selbst wenn die Kontra-Argumente mir zu denken geben, bin ich prinzipiell für ein Verbot sozialer Medien – weil es einen zurück in die Gegenwart holt. Immer öfter habe ich mich in den letzten Monaten dabei erwischt, wie ich Zeit sinnlos am Handy vergeudet habe. Deshalb habe ich mich am Aschermittwoch dazu entschieden, in der Fastenzeit ein Social-Media-Detox zu machen.