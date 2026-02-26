Kärntner Fußball-Klub stellt Spielbetrieb ein

Paukenschlag in der 1. Klasse West! Ein Kärntner Klub zieht mit sofortiger Wirkung die Reißleine und nimmt nicht mehr am Spielbetrieb teil. Die Funktionäre warnen, dass es künftig noch mehr Vereine treffen wird. In der Unterliga Mitte sucht Sirnitz einen neuen Coach, Daniel Gatternig wurde vor die Türe gesetzt. Weißer Rauch stieg indes bei Kraig auf: Die Zweitliga-Girls haben fürs Frühjahr einen Trainer gefunden.