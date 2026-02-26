Kärntner Fußball-Klub stellt Spielbetrieb ein

Stallone begeistert mit alten „Rocky“-Aufnahmen
„Treffer einstecken“
Paukenschlag in der 1. Klasse West! Ein Kärntner Klub zieht mit sofortiger Wirkung die Reißleine und nimmt nicht mehr am Spielbetrieb teil. Die Funktionäre warnen, dass es künftig noch mehr Vereine treffen wird. In der Unterliga Mitte sucht Sirnitz einen neuen Coach, Daniel Gatternig wurde vor die Türe gesetzt. Weißer Rauch stieg indes bei Kraig auf: Die Zweitliga-Girls haben fürs Frühjahr einen Trainer gefunden.
Schon seit dem Herbst suchen die Zweitliga-Girls von Kraig einen neuen Trainer. Nun ist man fündig geworden: Roland Kosnjek hat das Amt von Alissa Lamzari übernommen, die dem Klub aber als Spielerin erhalten bleibt. Am Sonntag gibt er sein Pflichtspiel-Debüt in Guttaring gegen die Mädels von Austria Klagenfurt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.