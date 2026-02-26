Immer mehr Schüler wechseln in die Sonderschule

Im steirischen Regierungspapier von FPÖ und ÖVP stand es Ende 2024 erstmals schwarz auf weiß: „Bekenntnis zu Sonderschulen“. Es soll zwar nach wie vor die Wahlfreiheit für Eltern bestehen, aber die Ansage war klar. Dabei hat Österreich 2008 die UN-Konvention für Menschenrechte unterschrieben, die das Recht auf inklusive Bildung beinhaltet. Ein Aufschrei von Behindertenvertretern folgte.