Immer mehr Schüler wechseln in die Sonderschule

Die blau-schwarze Landesregierung hält an Sonderschulen fest, auch die Elternvertretung ist dafür. Die Grünen üben hingegen Kritik. Fakt ist: In den letzten fünf Jahren sind 273 Kinder aus einem inklusiven Setting in eine Sonderschule gewechselt. Wieso?
Im steirischen Regierungspapier von FPÖ und ÖVP stand es Ende 2024 erstmals schwarz auf weiß: „Bekenntnis zu Sonderschulen“. Es soll zwar nach wie vor die Wahlfreiheit für Eltern bestehen, aber die Ansage war klar. Dabei hat Österreich 2008 die UN-Konvention für Menschenrechte unterschrieben, die das Recht auf inklusive Bildung beinhaltet. Ein Aufschrei von Behindertenvertretern folgte.
