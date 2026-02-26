„Verdammte Schande!“ Entscheidung sorgt für Ärger

VAR schaltet sich ein

Der VAR schaltete sich schließlich ein und der Unparteiische sah sich die Szene nochmal an – anschließend revidierte er seine Entscheidung und zeigte Kelly glatt Rot. „Das ist eine verdammte Schande“, platzte es aus dem Juve-Spieler heraus. Anschließend war der Engländer nicht mehr zu beruhigen – fuchtelte wild mit den Händen herum und trat beim Gang in die Katakomben noch gegen die Wand.