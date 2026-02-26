Maturant fälschte Dutzende Karten für eigenen Ball
Dreister Coup flog auf
Er wollte sich offenbar ein paar Euro dazuverdienen und kam auf eine eher nicht so gute Idee. Ein Linzer Maturant soll mit einem Laserdrucker Ballkarten täuschend ähnlich kopiert haben. Der Veranstalter musste deshalb sogar die Kapazitäten vergrößern. Doch ein Detail verriet den jungen Mann, dem jetzt eine Anklage wegen Betruges droht.
Da tanzte einer aus der Reihe! Weil Maturabälle in Linz meist sehr gut besucht oder sogar ausverkauft sind, kam ein Maturant des BRG Hamerling auf die Idee, sich die Karten einfach selbst zu machen. Nachdem ihm diese offenbar so gut gelungen waren, druckte er sich gleich mehrere aus, um sie dann gewinnbringend zu verkaufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.