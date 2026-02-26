Maturant fälschte Dutzende Karten für eigenen Ball

Da tanzte einer aus der Reihe! Weil Maturabälle in Linz meist sehr gut besucht oder sogar ausverkauft sind, kam ein Maturant des BRG Hamerling auf die Idee, sich die Karten einfach selbst zu machen. Nachdem ihm diese offenbar so gut gelungen waren, druckte er sich gleich mehrere aus, um sie dann gewinnbringend zu verkaufen.