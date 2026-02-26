ÖSV-Athlet legt nach: „Hat mich maßlos geärgert!“

Ein schwacher Trost

Die FIS-Zuständigen in Tesero hatten den Kombinierer nach dem Wettbewerb nicht zur Tribüne durchgelassen. Auch für die anderen Athleten blieb der Aufgang zu den Tribünen mit den Liebsten verschlossen. Dabei wollte Lamparter diesen Moment nutzen, um seine Dankbarkeit auszudrücken, wie er betont: „Dann einfach nicht hingehen zu dürfen, um sich zu umarmen und einfach Danke sagen zu dürfen, tut weh.“