„War surreal“

Straße in den USA bricht ein und verschluckt Autos

Ausland
26.02.2026 08:32
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während zwei Autos an der roten Ampel im US-Bundesstaat Nebraska warteten, tat sich plötzlich ein riesiges Loch in der Straße auf. Zwei Pkw stürzten hinein – der Vorfall gibt Rätsel auf. 

0 Kommentare

Der spektakuläre Vorfall in der Stadt Omaha wurde von einer Überwachungskamera festgehalten: Darin ist zu sehen, wie hinter der Haltelinie der Kreuzung die Straße einbricht und sich ein tiefes Loch bildet. 

Ein silber-farbener Pickup-Truck und ein weiterer Pkw stürzten in das Loch. Wie US-Medien berichteten, blieben beide Fahrer unverletzt. Weitere Straßenabschnitte wurden nach dem Unfall gesperrt.

Unvermittelt gab die Straße in Omaha nach – der Vorfall ging zum Glück glimpflich aus.
Unvermittelt gab die Straße in Omaha nach – der Vorfall ging zum Glück glimpflich aus.

Autofahrer: „Die ganze Sache war einfach surreal“
Der Lenker des roten Autos erklärte dem Fernsehsender KETV, dass sich alles so schnell abgespielt habe, dass er sich an den Moment gar nicht erinnern könne, als er samt seinem Wagen in das Loch stürzte. Er habe nach oben geschaut und sich gedacht: „Okay, ich muss sofort hier raus.“ Er konnte die Autotür schließlich ohne fremde Hilfe öffnen und aus dem Loch klettern. „Die ganze Sache war einfach surreal“, erklärte Jonathan Inman die Szene. 

Ein Ingenieur erklärte dem Sender, das Loch sei bis zu rund 15 Meter breit und bis zu knapp fünf Meter tief. Es sei zudem eine große Wasserleitung geplatzt – nun wird untersucht, ob ein Zusammenhang mit dem Vorfall besteht. 

Folgen Sie uns auf