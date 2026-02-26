Straße in den USA bricht ein und verschluckt Autos

Autofahrer: „Die ganze Sache war einfach surreal“

Der Lenker des roten Autos erklärte dem Fernsehsender KETV, dass sich alles so schnell abgespielt habe, dass er sich an den Moment gar nicht erinnern könne, als er samt seinem Wagen in das Loch stürzte. Er habe nach oben geschaut und sich gedacht: „Okay, ich muss sofort hier raus.“ Er konnte die Autotür schließlich ohne fremde Hilfe öffnen und aus dem Loch klettern. „Die ganze Sache war einfach surreal“, erklärte Jonathan Inman die Szene.