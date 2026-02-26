Spektakulärer Abflug! Wirbel um Nachwuchspilot

„Es war ein etwas unglücklicher Unfall“, erklärte Browning anschließend selbst. „Ich hatte einfach Aquaplaning und war danach nur noch Passagier. Rückblickend wäre es besser gewesen, an die Box zu kommen, als der Regen stärker wurde. Das sind Lektionen, die man lernt; hier geht es vor allem ums Lernen, und heute war eine Lektion, die ich in meiner Karriere mitnehmen werde“, gibt er sich reflektiert.