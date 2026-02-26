Vorteilswelt
Kopfüber im Stroh

Spektakulärer Abflug! Wirbel um Nachwuchspilot

Motorsport
26.02.2026 07:18
Glück im Unglück hatte ein Williams-Nachwuchsfahrer in Suzuka. (Symboldbild)
Glück im Unglück hatte ein Williams-Nachwuchsfahrer in Suzuka. (Symboldbild)(Bild: AFP/APA/Toshifumi KITAMURA)
Glück im Unglück für Williams-Nachwuchsfahrer Luke Browning! Der Brite machte bei den Testfahrten in Suzuka einen spektakulären Abflug und landete mit seinem Boliden kopfüber auf den Strohballen am Streckenrand. 

„Es war ein etwas unglücklicher Unfall“, erklärte Browning anschließend selbst. „Ich hatte einfach Aquaplaning und war danach nur noch Passagier. Rückblickend wäre es besser gewesen, an die Box zu kommen, als der Regen stärker wurde. Das sind Lektionen, die man lernt; hier geht es vor allem ums Lernen, und heute war eine Lektion, die ich in meiner Karriere mitnehmen werde“, gibt er sich reflektiert. 

Zuvor hatte er in Suzuka für Aufregung gesorgt. Denn in den Testfahrten verlor der Brite im strömenden Regen in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schlitterte über das Kiesbett, knallte in die Barriere und schließlich hob sein Auto ab. Hinter der Streckenbegrenzung kam er kopfüber auf den Strohballen zum Liegen. 

Will sich für Formel-1-Cockpit empfehlen
Die Streckenarbeiter mussten schließlich ausrücken, um Browning aus dem Auto zu helfen. Zum Glück verletzte er sich bei der Aktion nicht. „Mir geht es völlig gut, keine Schmerzen. Glücklicherweise bin ich im Heu gelandet und nicht in den Barrieren, also alles bestens. Das HANS-System ist fantastisch – ich schätze mal, es hat meinen Nacken gerettet“, so der Brite. 

Browning wird 2026 in der Super Formula antreten und dort versuchen, sich für ein Cockpit in der Formel 1 zu empfehlen. 

Motorsport
26.02.2026 07:18
