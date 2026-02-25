Vorteilswelt
BMI zieht den Stecker

Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!

Motor
25.02.2026 18:47
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum Jahresende ausgemustert werden.(Bild: APA/BMI/GERD PACHAUER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was wohl als Rückenwind für die Verbreitung der Elektromobilität gedacht war, erweist sich nun als Bärendienst: Elektroautos werden aus dem Polizeidienst wieder entfernt – weil sie schlicht ungeeignet sind.

0 Kommentare

„Die bisherigen vorläufigen Testergebnisse zeigen, dass E-Fahrzeuge für den operativen Polizeieinsatz nur eingeschränkt geeignet sind“, stellte das Innenministerium aufgrund eines Testprojekts namens „Tron“, das im Jänner 2024 gestartet wurde, fest. Das Projekt werde daher mit Jahresende eingestellt, bestätigte das Ressort. Für das Projekt wurden 24 E-Autos unter realen Einsatzbedingungen getestet.

Dabei waren verschiedene Typen, unter anderem VW ID.3 und ID.4 sowie ein Porsche Taycan für den Autobahneinsatz, in vier Bundesländern - Tirol, Salzburg, Niederösterreich und Wien – unterwegs. 

Gründe dafür liegen insbesondere in der Ladeinfrastruktur sowie im erhöhten Gesamtgewicht durch die einsatztaktische Ausrüstung“, hieß es aus dem Innenministerium. Außerdem ist einfach nicht genug Platz für die Ausrüstung und weil sich Flüchtige selten an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, ist das Höchsttempo der VWs von 160 km/h schlicht zu gering. Überraschung.

Lesen Sie auch:
Stromer aus 2. Hand
VW ID.3 als Gebrauchter: Besser als erwartet?
14.05.2025
Hammer-Hightech
Porsche Taycan: Mit Super-Akku und Wunder-Fahrwerk
03.04.2024
Vollgas mit 1100+ PS
Porsche Taycan GT: Wenn alle Hemmungen fallen
10.04.2024

Das Ressort weiter: „Positiv beurteilt wird aktuell lediglich der Einsatz als Botenfahrzeuge außerhalb des polizeilichen Einsatzgeschehens. Diese Einschätzungen decken sich teilweise auch mit den Erfahrungen anderer Blaulichtorganisationen.“ Allerdings werde in den kommenden Jahren „eine laufende Marktbeobachtung erfolgen, da im Bereich alternativer Antriebsformen weiterhin mit raschen technischen Weiterentwicklungen zu rechnen ist“.

Ein elektrisches Revival scheint also denkbar.

Motor
25.02.2026 18:47
