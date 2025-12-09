Schwarz-Blau streicht Zuschuss für Kindergartenbus

Eine Kürzung folgt der nächsten. Die schwarz-blaue Landesregierung fährt bei Pflege, Gesundheit und der Kinderbetreuung einen harten Sparkurs. Die Zuschüsse für die Betreuung für unter Dreijährige etwa wird das Land ganz einstellen, die für Kindergartenkinder werden nicht mehr an die Teuerung angepasst. Familien müssen mit knapp 40 Euro mehr pro Monat rechnen. Nur vereinzelt können oder wollen die Gemeinden Kürzungen abfangen.