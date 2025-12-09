Schwarz-Blau streicht Zuschuss für Kindergartenbus
Sparkurs bei Kleinsten
Schon wieder gibt es Unverständnis in den Gemeinden: Salzburgs Regierung setzt ab Anfang 2026 auch bei Bringdiensten für die Kleinsten den Rotstift an. Was das künftig für Eltern bedeutet und was die Orte selbst tun können? Die „Krone“ verrät, wie drei Bürgermeister das Problem lösen wollen.
Eine Kürzung folgt der nächsten. Die schwarz-blaue Landesregierung fährt bei Pflege, Gesundheit und der Kinderbetreuung einen harten Sparkurs. Die Zuschüsse für die Betreuung für unter Dreijährige etwa wird das Land ganz einstellen, die für Kindergartenkinder werden nicht mehr an die Teuerung angepasst. Familien müssen mit knapp 40 Euro mehr pro Monat rechnen. Nur vereinzelt können oder wollen die Gemeinden Kürzungen abfangen.
