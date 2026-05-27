Lukas Neumayer schlägt in Venedig auch US-Boy

Den Tag konnte Lukas Neumayer am Mittwoch ganz gemütlich bei einem gemeinsamen Abendessen mit dem Team ausklingen lassen. Zuvor ließ das Salzburger Tennis-Ass beim Challenger-Turnier in Venedig Tristan Boyer aus den USA keine Chance. Mit einem 2:0-Sieg (6:2, 6:3) im Achtelfinale zog 23-Jährige fast schon locker das Viertelfinal-Ticket. „Mein Auftritt war wirklich sehr gut“, sagte Neumayer nach der Partie der „Krone“.