Lukas Neumayer schlägt in Venedig auch US-Boy

Das Aus bei der Qualifikation zu den French-Open scheint Lukas Neumayer gut weggesteckt zu haben. Der Radstädter fegte am Mittwoch im Challenger-Achtelfinale in Venedig auch US-Boy Tristan Boyer vom Platz und trifft in Viertelfinale auf einen Schweizer.
Den Tag konnte Lukas Neumayer am Mittwoch ganz gemütlich bei einem gemeinsamen Abendessen mit dem Team ausklingen lassen. Zuvor ließ das Salzburger Tennis-Ass beim Challenger-Turnier in Venedig Tristan Boyer aus den USA keine Chance. Mit einem 2:0-Sieg (6:2, 6:3) im Achtelfinale zog 23-Jährige fast schon locker das Viertelfinal-Ticket. „Mein Auftritt war wirklich sehr gut“, sagte Neumayer nach der Partie der „Krone“.
Schweizer wartet auf Neumayer
Im Viertelfinale wartet am Freitag Remy Bertola. Gegen den Schweizer braucht es erneut eine starke Leistung. „Das ist wieder ein sehr guter Gegner. Damit es mit dem Halbfinale klappt, brauche ich ein sehr gutes Match“, ist sich der formstarke Salzburger bewusst.
Der 27-Jährige Bertola warf ebenfalls am Mittwoch Manas Dhamne aus Indien aus dem Turnier.
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