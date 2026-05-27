Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viertelfinale!

Lukas Neumayer schlägt in Venedig auch US-Boy

Salzburg: Sport-Nachrichten
27.05.2026 21:28
Steht im Viertelfinale: Lukas Neumayer aus Radstadt.
Steht im Viertelfinale: Lukas Neumayer aus Radstadt.(Bild: GEPA)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Das Aus bei der Qualifikation zu den French-Open scheint Lukas Neumayer gut weggesteckt zu haben. Der Radstädter fegte am Mittwoch im Challenger-Achtelfinale in Venedig auch US-Boy Tristan Boyer vom Platz und trifft in Viertelfinale auf einen Schweizer. 

0 Kommentare

Den Tag konnte Lukas Neumayer am Mittwoch ganz gemütlich bei einem gemeinsamen Abendessen mit dem Team ausklingen lassen. Zuvor ließ das Salzburger Tennis-Ass beim Challenger-Turnier in Venedig Tristan Boyer aus den USA keine Chance. Mit einem 2:0-Sieg (6:2, 6:3) im Achtelfinale zog 23-Jährige fast schon locker das Viertelfinal-Ticket. „Mein Auftritt war wirklich sehr gut“, sagte Neumayer nach der Partie der „Krone“.

Lesen Sie auch:
Konnte bereits abliefern: Arabella Koller.
Bundesliga startet
„Tennis-Comeback? Es war schon brutal emotional“
20.05.2026

Schweizer wartet auf Neumayer
Im Viertelfinale wartet am Freitag Remy Bertola. Gegen den Schweizer braucht es erneut eine starke Leistung. „Das ist wieder ein sehr guter Gegner. Damit es mit dem Halbfinale klappt, brauche ich ein sehr gutes Match“, ist sich der formstarke Salzburger bewusst.

Der 27-Jährige Bertola warf ebenfalls am Mittwoch Manas Dhamne aus Indien aus dem Turnier.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
27.05.2026 21:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
141.378 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
117.480 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
93.250 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
1084 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Außenpolitik
Storm-Shadow-Raketen schlagen in Russland ein
988 mal kommentiert
Links ist ein aktuelles Bild aus Sewastopol zu sehen, rechts aus Woronesch.
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
949 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Viertelfinale!
Lukas Neumayer schlägt in Venedig auch US-Boy
Dritter Slowene fix!
Zell am See hat jetzt einen „Karawanken-Express“
Eishockey-Königsklasse
Für Eisbullen geht es gleich dreimal nach Schweden
Leinwände neben Rasen
Red Bull Arena richtet Public Viewing bei WM aus
Violette Kaderplanung
Austria-Sportdirektor hat Plan B in Hinterhand

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf