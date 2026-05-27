„Nehme Land Arbeit ab und werde jetzt bestraft“

Der Salzburger Christian Duft ist sauer! Weil er den Antrag zu früh gestellt hat, bekommt er die erhoffte Sanierungsförderung von 21.000 Euro nicht. Denn: Bis Ende 2024 musste die Registrierung vor Beginn der Arbeiten erfolgt sein. Mit Anfang 2025 wurde das aber umgestellt und eine Registrierung muss vor der Auftragserteilung passieren. Christian Duft hatte einen Antrag fünf Tage vor der Registrierung und einen am Tag der Registrierung erteilt und bekommt daher jetzt nichts. Und das, obwohl auf der Homepage des Landes noch die alten Informationen zur Registrierung veröffentlicht waren und nicht die neuen. „Es kann nichts sein, dass Menschen auf Informationen des Landes vertrauen und am Ende auf tausenden Euro sitzen bleiben“, sagt AK-Präsident Peter Eder und fügt hinzu: „Wer eine falsche Auskunft veröffentlicht, muss auch die Verantwortung übernehmen“. Er hofft auf eine kulante Lösung seitens des Landes. Mittlerweile sind 20 ähnliche Fälle bei der Arbeiterkammer bekannt.