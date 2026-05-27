38 Millionen Euro Erlöse für Gasteiner Bergbahnen

Mit einem positiven Betriebsergebnis schließt die Gasteiner Bergbahnen AG ihr Ergebnis für das Vorjahr ab – trotz hoher Kosten und einer unterdurchschnittlichen Wintersaison 2024/2025. Dabei macht vor allem letztere einen Anteil von etwa 90 Prozent an den Erlösen aus der Personenbeförderung aus.
Knapp 38 Millionen Euro – diesen Erlös schaffte die Gasteiner Bergbahnen AG im Jahr 2025. Vor allem die geringere Nachfrage in der Wintersaison von 2024 auf 2025 machte dem Unternehmen zu schaffen. Klar ist: Mit knapp 90 Prozent Anteil am Gesamtumsatz bleibt der Winter das zentrale Geschäftsfeld.
Dennoch entwickelte sich der Sommerbetrieb positiv. Hier wurden 221.000 Eintritte verzeichnet – und das Niveau der vergangenen Jahre gehalten. Positiv war auch der Übergang des Sommerbetriebes auf den Winter: Dieser dauerte vom 10. bis zum 18. November.
Zudem wurden 16,1 Millionen Euro in das Skigebiet investiert. Zwölf Millionen davon flossen in den Neubau eines Bergrestaurants auf der Schlossalm. Dieses wurde innerhalb von neun Monaten errichtet.
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