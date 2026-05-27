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90 Prozent im Winter

38 Millionen Euro Erlöse für Gasteiner Bergbahnen

Salzburg
27.05.2026 22:30
Auf der Schlossalm wurde kräftig investiert.
Auf der Schlossalm wurde kräftig investiert.(Bild: Gasteiner Bergbahnen, Krone KREATIV)
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Von Salzburg-Krone

Mit einem positiven Betriebsergebnis schließt die Gasteiner Bergbahnen AG ihr Ergebnis für das Vorjahr ab – trotz hoher Kosten und einer unterdurchschnittlichen Wintersaison 2024/2025. Dabei macht vor allem letztere einen Anteil von etwa 90 Prozent an den Erlösen aus der Personenbeförderung aus. 

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Knapp 38 Millionen Euro – diesen Erlös schaffte die Gasteiner Bergbahnen AG im Jahr 2025. Vor allem die geringere Nachfrage in der Wintersaison von 2024 auf 2025 machte dem Unternehmen zu schaffen. Klar ist: Mit knapp 90 Prozent Anteil am Gesamtumsatz bleibt der Winter das zentrale Geschäftsfeld.

Dennoch entwickelte sich der Sommerbetrieb positiv. Hier wurden 221.000 Eintritte verzeichnet – und das Niveau der vergangenen Jahre gehalten. Positiv war auch der Übergang des Sommerbetriebes auf den Winter: Dieser dauerte vom 10. bis zum 18. November. 

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Zudem wurden 16,1 Millionen Euro in das Skigebiet investiert. Zwölf Millionen davon flossen in den Neubau eines Bergrestaurants auf der Schlossalm. Dieses wurde innerhalb von neun Monaten errichtet.  

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