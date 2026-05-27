38 Millionen Euro Erlöse für Gasteiner Bergbahnen

Mit einem positiven Betriebsergebnis schließt die Gasteiner Bergbahnen AG ihr Ergebnis für das Vorjahr ab – trotz hoher Kosten und einer unterdurchschnittlichen Wintersaison 2024/2025. Dabei macht vor allem letztere einen Anteil von etwa 90 Prozent an den Erlösen aus der Personenbeförderung aus.