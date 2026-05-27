Pkw-Lenker erfasste Kind (9) nach Ausstieg aus Bus

Ein neunjähriges Kind wurde am Dienstagnachmittag im Salzburger Pinzgau von einem Pkw erfasst und unbestimmten Grades verletzt. Der Bub wollte gerade die Straße überqueren und wurde dabei übersehen. Er wurde ins Tauernklinikum Zell am See geflogen.
Am Dienstagnachmittag kam es in Maria Alm (Pinzgau) zu einer schweren Kollision zwischen einem Pkw und einem neunjährigen Buben. Das Kind stieg gerade aus dem Bus aus und wollte vor diesem die Straße überqueren. Dabei wurde der Neunjährige von einem Pkw-Lenker übersehen und erfasst.
Das Kind musste mit dem Rettungshubschrauber und Verletzungen unbestimmten Grades ins Tauernklinikum Zell am See geflogen werden, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Der 31-jährige Pinzgauer hatte laut Alkotest der Beamten keinen Alkohol intus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.