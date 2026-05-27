Schuleinbrecher sitzen nach Beute-Serie in Haft

In erster Linie waren die Beschuldigten laut Polizei auf Bargeld aus. Ende März erfolgten Hausdurchsuchungen – und die Untersuchungshaft für die beiden Österreicher. Sie sitzen derzeit in der Justizanstalt Salzburg ein. Angezeigt wurden sie wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und des Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung.