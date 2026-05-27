Schuleinbrecher sitzen nach Beute-Serie in Haft

Insgesamt 17 Mal sollen zwei Österreicher im Alter von 17 und 18 Jahren in unterschiedliche Gebäude eingestiegen sein. Dabei erbeuteten sie insgesamt etwa 7000 Euro. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei allerdings knapp 40.000 Euro. Beide haben ihre Taten bereits gestanden.
Die amtsbekannten Österreicher sollen ihre Einbrüche zwischen Ende Jänner und Mitte März verübt haben, wie die Polizei jetzt mitteilte. Dabei hatten sie es vor allem auf Bildungseinrichtungen, Beherbergungsbetriebe und Gastronomiebetriebe abgesehen. Sie schlichen sich aber auch in unversperrte Pkw ein.
In erster Linie waren die Beschuldigten laut Polizei auf Bargeld aus. Ende März erfolgten Hausdurchsuchungen – und die Untersuchungshaft für die beiden Österreicher. Sie sitzen derzeit in der Justizanstalt Salzburg ein. Angezeigt wurden sie wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und des Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung.
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