„Das war dieses Jahr ein bisschen ein Höllenritt“

„Meine Eltern waren erst einmal schockiert, als ich gesagt habe, ich werde Jazz-Musikerin“, erzählte Yvonne Moriel der „Krone“. Jetzt können ihre Eltern aber sichtlich stolz sein. Denn die 34-jährige Tirolerin wird heuer in großem Stil das Jazzfestival Saalfelden eröffnen. Am 21. August wird sie ihr neues Auftragswerk auf der Hauptbühne des Festivals zum Besten geben.