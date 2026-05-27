Austria-Sportdirektor hat Plan B in Hinterhand

Zwei Bundesligisten als Testspielpartner für die Austria

Darauf hofft er auch bei der Personalie Simon Nesler-Täubl. Der Torhüter soll bei einer Vertragsverlängerung in Lustenau erneut für eine Leihe bereit sein und bei der Austria wieder anschwitzen. In puncto Vorbereitung testen die Maxglaner fix gegen zwei Bundesligisten. Neben einem Auswärtsspiel bei Ried kommt die WSG Tirol nach Salzburg. Auch ein Auswärtsspiel in Kroatien, verbunden mit einem Teambuilding, sei geplant.