Kuriose Kollision: Zug streifte Baggerschaufel

Ein Zug streifte Mittwochfrüh in Salzburg eine Baggerschaufel! Dabei wurde das Transportmittel leicht beschädigt, die Fahrgäste mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. Wie es zu diesem kuriosen Vorfall kam, ist unklar.
Zu einer kuriosen Kollision ist es am Mittwochmorgen gegen sieben Uhr gekommen. Auf den Gleisen zwischen Golling und Werfen in Salzburg streifte ein fahrender Zug nämlich eine Baggerschaufel. Dabei wurde das Transportmittel beschädigt.
Fahrgäste mussten auf Busse umsteigen
Mit Unterstützung der Feuerwehr mussten die rund 70 Reisenden in der Folge evakuiert werden und ihre Fahrt mit Bussen fortsetzen. Runde eine Stunde nach dem Zwischenfall wurde der Bahnverkehr auf dem zweiten Streckengleis wieder aufgenommen.
Wie es zu diesem Vorfall kam, wird nun untersucht.
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