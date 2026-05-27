Schwerer Verkehrsunfall auf Tauernautobahn

Auf der A10 in Salzburg kam es am Mittwochfrüh zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw krachte gegen eine Betonleitwand. Eine schwer verletzte Person musste mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 6 abtransportiert werden. In der Folge wurde die Strecke für die Aufräumarbeiten gesperrt.
In den Morgenstunden am Mittwoch kam es auf der A10, der Tauernautobahn, Richtung Villach zu einem schweren Verkehrsunfall. Auf Höhe der Abfahrt Hallein (Tennengau) krachte ein Pkw gegen eine Betonleitwand. In der Folge sperrte die Polizei die Autobahn, außerdem musste ein Notarzthubschrauber angefordert werden.
Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Die schwer verletzte Person wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 6 ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen, wie das Rote Kreuz auf „Krone“-Nachfrage bestätigte. Das leicht verletzte Opfer wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Versorgung ins UKH gebracht.
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