Schwerer Verkehrsunfall auf Tauernautobahn

Auf der A10 in Salzburg kam es am Mittwochfrüh zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw krachte gegen eine Betonleitwand. Eine schwer verletzte Person musste mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 6 abtransportiert werden. In der Folge wurde die Strecke für die Aufräumarbeiten gesperrt.