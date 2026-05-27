Zell am See hat jetzt einen „Karawanken-Express“

Eishockey-Zweitligist Zell am See fixierte am Mittwoch einen sogenannten „Karawanken-Express“. Mit Blaz Tomazevic, Zan Jezovsek und den frisch verlängerten Aljaz Predan streifen sich kommende Saison gleich drei Slowenen das Dress der Eisbären über.
In der Kabine der Zeller Eisbären sprich man langsam aber sicher slowenisch: Mit Blaz Tomazevic, Zan Jezovsek und Aljaz Predan schnüren sich gleich drei Slowenen kommende Saison ihre Skates am Zeller See. Auch Trainer Marcel Rodman kommt aus Slowenien. Der „Karawanken-Express“ auf dem Eis ist somit fix.
Ich habe mich in Zell immer wohlgefühlt. Ich bin glücklich, hier bleiben zu können.
Aljaz PREDAN, Stürmer Zeller Eisbären
„Ein Grund hier zu unterschreiben ist sicher Marcel Rodman, zu dem ich ein gutes Verhältnis habe, ebenso wie zu Patrick Schwarz. Mit den Jungs in der Kabine verstehe ich mich auch sehr gut und ich habe mich in Zell immer wohlgefühlt. Ich bin glücklich, hier bleiben zu können“, sagte der 25-jährige Stürmer, der die Pinzgauer in den vergangenen zwei Spielzeiten jeweil zu den Play-offs verstärkte.
Die Bezeichnung „Karawanken-Express“ stammt einst aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL), als Nordstern Bremerhaven mit Jan Urbas, Miha Verlic und Ziga Jeglic für Furore sorgte.
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