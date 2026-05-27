Zell am See hat jetzt einen „Karawanken-Express“

„Ein Grund hier zu unterschreiben ist sicher Marcel Rodman, zu dem ich ein gutes Verhältnis habe, ebenso wie zu Patrick Schwarz. Mit den Jungs in der Kabine verstehe ich mich auch sehr gut und ich habe mich in Zell immer wohlgefühlt. Ich bin glücklich, hier bleiben zu können“, sagte der 25-jährige Stürmer, der die Pinzgauer in den vergangenen zwei Spielzeiten jeweil zu den Play-offs verstärkte.