Nina Proll bringt Beziehung ordentlich ins Wanken

Die Rolle der Femme fatale liegt Schauspielerin Nina Proll. Nach ihrer Paraderolle in der Serie „Vorstadtweiber“ wirbelt Proll nun die nächsten Beziehungen auf: Sie übernimmt in der Komödie „Krach in Chioggia“ am Salzburger Landestheater eine der Hauptrollen.
Liebe, Eifersucht und das Chaos des Zusammenlebens stehen im Mittelpunkt des Stückes, das am Salzburger Landestheater Anfang Oktober seine Premiere feiern wird. Ein kleiner Flirt genügt in der kleinen Hafenstadt Chioggia um gleich mehrere Beziehungen ins Wanken zu bringen. Eine Kette von aberwitzigen Missverständnissen entfaltet sich.
Ordentlich mitmischen auf der Bühne wird dabei auch Schauspielerin Nina Proll. Sie übernimmt erstmals an dem Haus ein Engagement, wie das Theater nun mitteilte.
Der Schauspieldirektor des Hauses, Nuran David Calis, eröffnet mit „Krach in Chioggia“ die Spielzeit 2026/2027 im Schauspiel und bringt erstmals eine Komödie auf die Bühne des Salzburger Landestheaters.
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