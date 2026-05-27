Nina Proll bringt Beziehung ordentlich ins Wanken

Liebe, Eifersucht und das Chaos des Zusammenlebens stehen im Mittelpunkt des Stückes, das am Salzburger Landestheater Anfang Oktober seine Premiere feiern wird. Ein kleiner Flirt genügt in der kleinen Hafenstadt Chioggia um gleich mehrere Beziehungen ins Wanken zu bringen. Eine Kette von aberwitzigen Missverständnissen entfaltet sich.