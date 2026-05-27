Salzburger Haushalte bei Fahrrädern Spitzenreiter

In knapp 180.000 Salzburger Haushalten gibt es zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad. Damit liegt das Bundesland bei den Fahrrad-Haushalten deutlich über dem Durchschnitt in Österreich – wie der VCÖ mitteilt. Dennoch reicht es beim Radverkehrsanteil auf den Alltagswegen nur für den dritten Platz ...
63 Prozent aller Haushalte haben in Österreich mindestens ein funktionierendes Fahrrad. In Salzburg liegt diese Zahl mit 71 Prozent im Bundesländervergleich noch höher, was dem Bundesland gemeinsam mit Oberösterreich den ersten Platz beschert, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) mitteilt. Schlusslicht ist hier Wien mit 52 Prozent, wie Zahlen der Statistik Austria zeigen.
Beim Radverkehr selbst – also dem Anteil an der gesamten Mobilität – landet Salzburg allerdings mit 13 Prozent hinter Tirol (14 Prozent) und Vorarlberg (22 Prozent) nur auf dem dritten Platz. Um das künftig zu steigern, brauche es laut VCÖ vor allem eine gute und sichere Rad-Infrastruktur.
Generell ist der Anteil an Fahrrad-Haushalten in kleinen Gemeinden höher als in Städten. Dabei kommen Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern im Österreich-Schnitt auf 69 Prozent. In den Größenordnungen von 2500 bis 5000 und von 5000 bis 20.000 Menschen liegt diese Zahl immerhin noch bei 67 Prozent.
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