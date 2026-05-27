Salzburger Haushalte bei Fahrrädern Spitzenreiter

In knapp 180.000 Salzburger Haushalten gibt es zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad. Damit liegt das Bundesland bei den Fahrrad-Haushalten deutlich über dem Durchschnitt in Österreich – wie der VCÖ mitteilt. Dennoch reicht es beim Radverkehrsanteil auf den Alltagswegen nur für den dritten Platz ...