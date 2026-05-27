Autolenker nach Pkw-Brand im Tunnel verstorben

Nach dem Unfall im Achbergtunnel bei Unken konnte die wichtige Verkehrsachse auf der Loferer Straße (B178) wieder freigegeben werden. Jedoch ist auch gewiss, dass der Lenker des Pkw verstarb.
In der Nacht auf Mittwoch kam es, wie berichtet, im Achbergtunnel bei Unken zu einem Unfall. Ein Pkw prallte gegen eine Nische und fing Feuer. Die gegen drei Uhr alarmierten Feuerwehren der Umgebung waren wegen der anfangs unklaren Lage gefordert. Sie konnten das brennende Auto rasch löschen.
Für den Fahrzeuginsassen kam aber jede Hilfe zu spät. Laut Polizei kann Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Der Pkw kollidierte aus noch nicht bekannten Gründen mit der Betonwand.
Der Tunnel wurde noch am Mittwoch von den Behörden überprüft und nach Mittag wieder für den Verkehr freigegeben.
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