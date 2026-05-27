Autolenker nach Pkw-Brand im Tunnel verstorben

In der Nacht auf Mittwoch kam es, wie berichtet, im Achbergtunnel bei Unken zu einem Unfall. Ein Pkw prallte gegen eine Nische und fing Feuer. Die gegen drei Uhr alarmierten Feuerwehren der Umgebung waren wegen der anfangs unklaren Lage gefordert. Sie konnten das brennende Auto rasch löschen.