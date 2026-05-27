Nach fünf Monaten Pause wieder Kroma in Zederhaus

Die Gemeinde Zederhaus gründete einen eigenen Verein und rettete damit die Nahversorgung im Ort. Am Donnerstag sperrt das Geschäft „Mei Kroma“ nach fünf Monaten Durststrecke wieder auf. Ein neues Team aus drei Damen steht bereit. Der Vorstand für den Verein stellt sich gerade auf.
Anfang Jänner war Schluss im Zederhauser Kramerladen, den Kaufmann Matthias Bliem über Jahrzehnte mit viel Liebe zum Detail und persönlichem Draht zu den Kunden betrieben hatte. Im Ort war die Sorge groß, dass es künftig gar keine Nahversorgung vor der Haustüre mehr geben könnte.
Doch die Gemeinde griff ein und gab eine Anschubfinanzierung. „Wir haben aus der Gemeindevertretung heraus einen eigenen Verein gegründet. Der Vorstand stellt sich gerade auf“, informiert Ortschef Thomas Kößler (ÖVP), der bei den Vorbereitungen auch selbst anpackte.
Unzählige Freiwillige fanden sich. Es gab in den Räumlichkeiten, wo der Kroma auch bisher schon untergebracht war, kleinere Umbauarbeiten, und die Regale wurden komplett erneuert. Jetzt geht es nur noch um finale Arbeiten. Mit Erna Pfeifenberger und zwei weiteren Damen wird ein erfahrenes Trio den Betrieb an Vormittagen führen. Nachmittags gibt es Selbstbedienung. Ex-Kaufmann Bliem: „Es sind alle heilfroh, dass es weitergehen kann.“
„Mei Kroma“ öffnet am Donnerstag ab 9 Uhr – mit Segnung und auch Musik wird aufspielen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.