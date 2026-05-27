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Nach fünf Monaten Pause wieder Kroma in Zederhaus

Land & Leute
27.05.2026 13:00
Fleißig beim Einräumen: Filialleiterin Erna Pfeifenberger (re.) mit Katharina Schiefer
Fleißig beim Einräumen: Filialleiterin Erna Pfeifenberger (re.) mit Katharina Schiefer(Bild: Roland Holitzky)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Die Gemeinde Zederhaus gründete einen eigenen Verein und rettete damit die Nahversorgung im Ort. Am Donnerstag sperrt das Geschäft „Mei Kroma“ nach fünf Monaten Durststrecke wieder auf. Ein neues Team aus drei Damen steht bereit. Der Vorstand für den Verein stellt sich gerade auf. 

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Anfang Jänner war Schluss im Zederhauser Kramerladen, den Kaufmann Matthias Bliem über Jahrzehnte mit viel Liebe zum Detail und persönlichem Draht zu den Kunden betrieben hatte. Im Ort war die Sorge groß, dass es künftig gar keine Nahversorgung vor der Haustüre mehr geben könnte.

Doch die Gemeinde griff ein und gab eine Anschubfinanzierung. „Wir haben aus der Gemeindevertretung heraus einen eigenen Verein gegründet. Der Vorstand stellt sich gerade auf“, informiert Ortschef Thomas Kößler (ÖVP), der bei den Vorbereitungen auch selbst anpackte.

Auch der langjährige Kaufmann Matthias Bliem packte mit an.
Auch der langjährige Kaufmann Matthias Bliem packte mit an.(Bild: Roland Holitzky)
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Unzählige Freiwillige fanden sich. Es gab in den Räumlichkeiten, wo der Kroma auch bisher schon untergebracht war, kleinere Umbauarbeiten, und die Regale wurden komplett erneuert. Jetzt geht es nur noch um finale Arbeiten. Mit Erna Pfeifenberger und zwei weiteren Damen wird ein erfahrenes Trio den Betrieb an Vormittagen führen. Nachmittags gibt es Selbstbedienung. Ex-Kaufmann Bliem: „Es sind alle heilfroh, dass es weitergehen kann.“

„Mei Kroma“ öffnet am Donnerstag ab 9 Uhr – mit Segnung und auch Musik wird aufspielen.

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