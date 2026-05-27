Nach fünf Monaten Pause wieder Kroma in Zederhaus

Unzählige Freiwillige fanden sich. Es gab in den Räumlichkeiten, wo der Kroma auch bisher schon untergebracht war, kleinere Umbauarbeiten, und die Regale wurden komplett erneuert. Jetzt geht es nur noch um finale Arbeiten. Mit Erna Pfeifenberger und zwei weiteren Damen wird ein erfahrenes Trio den Betrieb an Vormittagen führen. Nachmittags gibt es Selbstbedienung. Ex-Kaufmann Bliem: „Es sind alle heilfroh, dass es weitergehen kann.“