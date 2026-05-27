Nach 20 Jahren schreibt die Messe wieder ein Plus

„Die Entscheidungen der letzten drei Jahre waren genau die richtigen“, ist der Messe-Aufsichtsratschef überzeugt. Auinger spielt damit auf den Kauf des Messeveranstalters RX Salzburg vor zwei Jahren an. Der Kaufpreis lag damals bei 12,5 Millionen Euro. Damit holte das Messezentrum Zugpferde wie „Alles für den Gast“ oder „Jagd und Fischerei“ ins eigene Haus.