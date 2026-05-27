Nach 20 Jahren schreibt die Messe wieder ein Plus

Der Umsatz des Salzburger Messezentrums in der Höhe von 26,7 Millionen Euro brachte einen satten Gewinn. Der Kauf des Veranstalters RX Salzburg vor knapp zwei Jahren sorgte im vergangenen Jahr erstmals seit langem wieder für schwarze Zahlen.
Für das Salzburger Messezentrum war das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 ein historisches. „Zum ersten Mal seit 20 Jahren haben wir ein positives Betriebsergebnis“, berichtet Geschäftsführer Alexander Kribus. 1,4 Millionen Euro betrug der Überschuss zum Jahresende, der Umsatz lag bei 26,7 Millionen Euro. „Das ist für das Messezentrum ein Wahnsinnsergebnis“, sagt Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ).
„Die Entscheidungen der letzten drei Jahre waren genau die richtigen“, ist der Messe-Aufsichtsratschef überzeugt. Auinger spielt damit auf den Kauf des Messeveranstalters RX Salzburg vor zwei Jahren an. Der Kaufpreis lag damals bei 12,5 Millionen Euro. Damit holte das Messezentrum Zugpferde wie „Alles für den Gast“ oder „Jagd und Fischerei“ ins eigene Haus.
Keine Zuschüsse für Investitionen mehr nötig
„Wir werden spätestens 2027 die Investition in die RX Salzburg hereingeholt haben“, sagt Ex-Bürgermeister Harald Preuner, der inzwischen für das Land im Aufsichtsrat sitzt. Generell stehe die Messe so gut da wie schon lange nicht. „Es braucht keine Gesellschafterzuschüsse mehr.“
Von den teils lange laufenden Krediten noch aus der Zeit des Baus der Salzburgarena wird derzeit rund eine Million Euro jährlich extra zurückgezahlt. Die laufenden Investitionen kann das Messezentrum inzwischen ebenfalls selbst stemmen.
Heuer fließt unter anderem eine Million Euro in eine Teilsanierung des Dachs der Salzburgarena, im Herbst und kommendes Jahr noch einmal eine knappe Million in die Notbeleuchtung und Bodenreparaturen. Ein Puzzlestein des Aufschwungs ist auch die gutgebuchte Salzburgarena. Letzte Woche war etwa Peter Cornelius mit einem bestens besuchten Konzert zu Gast.
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