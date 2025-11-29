„Ich habe im Kinderdorf traumhafte Jahre erlebt“

In einem Buch hat Wolfgang Weiss seine Kindheit festgehalten. Mit seinem Bruder erlebte er in einem Pflegeplatz in Tirol die schlimmsten Jahre seines Lebens, bevor sie 1956 als eine der ersten Kinder in das SOS-Kinderdorf in Altmünster (OÖ) einziehen durften. Von dieser Zeit sind fast nur positive Erinnerungen geblieben.
Große, lichtdurchflutete Räume, wenige Wände, fast nur Schiebetüren. So hat sich Wolfgang Weiss sein Holzhaus in Bad Ischl eingerichtet: „Meine schreckliche Kindheit lässt mich nicht los. Ich habe noch immer Albträume von unserem Zimmer und dem Eingesperrtsein“, erinnert sich der mittlerweile 75-Jährige nicht gerne an die schlimmste Zeit seines Lebens zurück.
