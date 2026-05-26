„Viele Fragen sich, ob Brücke jemals gebaut wird“

Starke Verunsicherung

Mit einer schriftlichen Anfrage wollen die Roten nun wissen, wie es um beide Projekte bestellt ist. „Die Menschen in der Region sind verunsichert. Sie wissen nicht, wie ihr Alltag während der dreimonatigen Brückensperre im Sommer 2028 funktionieren soll. Viele fragen sich, ob nach der Brückensperre überhaupt noch eine neue Brücke gebaut wird. Die verschobenen Zeitpläne, die steigenden Kosten und Gerichtsentscheidungen verstärken das Misstrauen. Die Bevölkerung hat ein Recht auf Transparenz und ich werde sie einfordern, wenn der Landesrat sie nicht von sich aus herstellt“, so Landtagsabgeordneter Erich Wahl.