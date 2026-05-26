Auto hob bei Leitplanke ab: 20 Meter tief gestürzt

Bei einem Verkehrsunfall kam ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinab. Der 20-jährige Autofahrer war in der Nacht zum Pfingstdienstag gegen 22 Uhr auf der Dittersdorfer Gemeindestraße in Richtung St. Agatha unterwegs, als er im Gemeindegebiet von Eschenau, in einem Waldstück, in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam.