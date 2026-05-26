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Lenker betrunken

Auto hob bei Leitplanke ab: 20 Meter tief gestürzt

Oberösterreich
26.05.2026 11:00
Der Wagen wurde von der Feuerwehr gegen weiteres Abstürzen gesichert
Der Wagen wurde von der Feuerwehr gegen weiteres Abstürzen gesichert(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Eine Kurve, ein paar Gläser zuviel – das war im Hausruck eine schlechte Kombination. Ein Autofahrer „ritt“ mit seinem Pkw auf einer Leitplanke auf und diese wirkte wie eine Schanze. Doch der 20-Jährige hatte Glück, wurde nicht allzu schwer verletzt. Um die steile Böschung hochzukommen, benötigte er aber Hilfe.

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Bei einem Verkehrsunfall kam ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinab. Der 20-jährige Autofahrer war in der Nacht zum Pfingstdienstag gegen 22 Uhr auf der Dittersdorfer Gemeindestraße in Richtung St. Agatha unterwegs, als er im Gemeindegebiet von Eschenau, in einem Waldstück, in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Pkw wurde von der im Kurvenbereich beginnenden Leitschiene ausgehebelt und etwa 20 Meter eine steile Waldböschung hinuntergeschleudert, wo er am Dach liegen blieb.

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Feuerwehr barg Lenker und Auto
Der 20-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Unfallfahrzeug befreien und noch selbst die Einsatzkräfte verständigen. Er wurde schließlich von der FF Eschenau und der FF Neukirchen am Walde aus dem steilen Gelände geborgen und von den Kräften der Rettung Hartkirchen versorgt.

Der Verletzte wurde schließlich ins Klinikum Wels gebracht und dort mit Verletzungen unbestimmten Grades stationär aufgenommen. Ein bei dem Lenker durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von ein Promille. Beim Unfallfahrzeug ist ein Totalschaden entstanden.

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