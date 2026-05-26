Bruckneruni sucht noch immer neue Führung

Senat mit ungültigem Vorschlag

Bislang gibt es nur einen Vorschlag des Senats, der die Positionen zwei und drei benennt. Der Favorit, die „Einserposition“, blieb dagegen ohne Namen. Damit ist der Vorschlag laut Verfassungsdienst des Landes Oberösterreich rechtswidrig.

Am Donnerstag endet die Frist, im Land OÖ geht man allerdings davon aus, dass dem Uni-Rat ein gültiger Dreiervorschlag übermittelt wird. Daraufhin muss dieses Gremium die Entscheidung fällen.